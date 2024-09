A quarta temporada do reboot de ‘Morangos com Açúcar’ estará de volta no último trimestre deste ano, contando com 10 episódios. A Prime Video e a TVI revelaram, esta quarta-feira, as primeiras imagens da série, cuja quinta e sexta temporadas também já foram confirmadas.

“O elenco é novamente composto por novos talentos, provenientes dos castings públicos realizados nos últimos meses, mas também por jovens promessas, alguns regressos das temporadas anteriores do reboot e algumas caras icónicas das primeiras temporadas da série original”, salientou a Prime Video, em comunicado enviado às redações.

Além de Bernardo Cascais e Cecília Borges, o elenco de estudantes do Colégio da Barra conta com nomes como Beatriz Frazão, Tomás Taborda, António Van Zeller e Oskar de la Fuente.

A estes juntar-se-ão Kim Ostrwoskij, Diogo Nobre, Mariana Venâncio, Afonso Laginha, Maria Arrais, Frederico Barata e Ricardo Reis, bem como Francisca Frazão, Sebastião Varaine, Susana Luz e Alberto Batista, do casting público.

Já no que diz respeito ao elenco original, Dalila Carmo está de regresso, juntando-se a Tiago Castro e Vítor Fonseca.

“A série conta também com Maya Booth, Miriam Freeland, Tiago Fernandes e Erica Rodrigues”, lê-se.

Espreite as imagens na galeria acima.