O ator António van Zeller, de 24 anos, está de luto pela morte da mãe. Através da sua página de Instagram, o artista publicou um texto dedicado à sua progenitora, agradecendo tudo o que aprendeu com ela e enaltecendo a sua força nos últimos tempos.

"Querida mãe, antes de mais queríamos lhe agradecer este amor que nos ensinou. Agradecer pela sua devoção - a devoção pelo seu marido e pelos seus quatro filhos e netos. [...] No coração de cada um de nós, deixa o que mais importa na vida: o amor, a amizade e o carinho pelos que nos são próximos.

Nestes últimos 11 meses, mostrou-nos o verdadeiro significado da força: uma força de viver, uma força da natureza, enfrentando um dia de cada vez. Mesmo no meio da sua dor, nunca deixou de se preocupar com o bem-estar dos seus. Foi, até ao fim, um exemplo do que é realmente cuidar. Gostamos todos muito de si. Obrigado mãe", escreveu o jovem.

