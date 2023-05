Inês Simões destacou nas redes sociais esta terça-feira, dia 2 de maio, a amizade de longa data com FF.

Os dois conheceram-se nos bastidores da série 'Morangos com Açúcar', da TVI, o que também foi sublinhado pela atriz na publicação.

"Um dos meus melhores amigos faz anos hoje, uma amizade que nasceu com os 'Morangos com Açúcar' em 2005. Algumas pessoas nascem com estrelas, têm outra luz, são brilho e tu és uma delas, meu amor. Feliz aniversário e um beijo gigante meu e da tua afilhada, minha filha, Beatriz", pode ler-se.

