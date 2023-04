Inês Simões submeteu-se a um procedimento estético para melhor algumas zonas do corpo que a "incomodavam", um processo que começou no final do mês de janeiro. "Não me sentia bem com algumas zonas do meu corpo", começou por confessar numa publicação que fez agora no Instagram.

"Apesar de ser uma medricas de primeira apanha, a lipoescultura é bastante simples e de rápida recuperação! Os resultados? Bom esses são graduais e começam a notar-se ao fim de 2/3 meses", destacou.

"As coxas internas, os braços, as costas e as ancas eram zonas que me incomodavam bastante", desabafou, acrescentando que não ficou por aqui no que diz respeito a intervenções estéticas.

"Em breve conto o resto! Quero apenas dizer-vos ainda, que se não se sentirem bem com alguma parte do vosso corpo em que a cirurgia plástica pode ajudar, não se deixem levar por preconceitos ou inseguranças. A vida é só uma e temos que nos sentir bem", completou.

Veja no vídeo os resultados que Inês Simões decidiu já partilhar com os seguidores.

