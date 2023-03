Sara Norte esteve no 'What's Up! TV' depois de ter aceitado o desafio de se submeter a um procedimento estético com os doutores Sofia Carvalho e David Bastos do programa 'Look@Me'.

Numa reportagem que foi transmitida na SIC Mulher, a atriz explicou que a "papada" era o que mais a "incomodava".

"Desde os 25, começou a ficar flácido e gostava mesmo de me livrar disto. Depois também tenho as minhas olheiras que acho que já estão muito vincadas e talvez a pele", acrescentou a atriz.

Após submeter-se aos tratamento estético, Sara Norte conversou com Carolina Patrocínio e confessou: "Nunca tinha feito nenhum procedimento e fiquei fã".

"Ao princípio, quando era mais nova, achava que isto era supérfluo, que não tinha sentido. Hoje em dia, enquanto mulher, percebo que isto faz todo o sentido. Tudo aquilo que fazemos para nos sentirmos melhor, para a nossa autoestima estar lá em cima, acho faz todo sentido. E a mim fez-me realmente bem", explicou.

"Hoje em dia sinto-me muito mais segura. Mudei também a minha alimentação, voltei a treinar", contou depois.

Para ver este momento na íntegra, clique aqui.

