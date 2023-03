"Hoje o meu Vasco Cruz faz anos: 34". Foi com estas palavras que Sara Norte começou por descrever o vídeo que publicou na sua página de Instagram para assinalar o aniversário do companheiro.

"Apesar de seres ainda um miúdo, é maravilhoso ver a tua evolução de ano para ano. Que este ano seja repleto de saúde, de amor e que consigas realizar os teus sonhos", disse de seguida a atriz, de 37 anos.

"O teu lugar no céu está garantido por me aturares há quase sete anos, portanto, com essa parte não tens que te preocupar", acrescentou.

"Sei que nem sempre as coisas são fáceis porque isto de ser adulto às vezes é um grande desafio, mas sinto-me uma sortuda por estares ao meu lado. Desejo-te o melhor, meu amor", pode ainda ler-se na legenda de um vídeo com algumas imagens de ambos, mostrando ainda o amigo de quatro patas.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Sara Norte lamenta: "Partiram cedo demais"