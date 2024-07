Diogo Valsassina está de regresso à TVI após 18 anos. O ator, de 37 anos, esteve na Festa de Verão do canal na companhia de Fernando Pires, uma vez que os dois integram o elenco da nova série 'Vizinhos Para Sempre'.

Numa entrevista com Zé Lopes, Valsassina notou que o projeto "está a ser muito divertido" e que "o elenco é ótimo".

Na trama, o ator faz casal com Diana Nicolau, sendo que têm dois filhos.

"Somos um casal que vive acima das suas possibilidades, com dois filhos, uma coisa estranhíssima para mim. Têm a mania que são espertos armados em betos, mas não são betos, na verdade", descreve.

Na ocasião, Valsassina também foi questionado sobre os 'Morangos com Açúcar', série que o tornou conhecido junto do público. "Estou muito assustado porque estão a matar-me a família toda. Morreu a Soraia [Rita Pereira] agora, já me mataram a Ana Luísa [Cláudia Vieira], a minha mãe morreu quando eu estava a gravar 'Morangos', não venham atrás de mim, por amor de Deus, não fiz nada", refere, em tom de brincadeira, referindo-se às novas temporadas da história.

Veja aqui o momento da entrevista.

