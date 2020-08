Os reis Felipe VI e Letizia, na companhia das filhas, princesa Leonor e infanta Sofia, chegaram esta sexta-feira, dia 7, a Palma de Maiorca para as habituais férias de verão. A família junta-se assim à rainha Sofia, que viajou para a ilha no decorrer desta semana.

A chegada dos reis não passou despercebida e ficou registada pelos fotógrafos, não tardando a ser destacada nas redes sociais.

Imagens mostram a família a chegar num carro conduzido por Felipe VI, ao seu lado a primogénita, Leonor, e atrás a rainha na companhia da filha mais nova, Sofia.

Ao longo das semanas, os reis têm estado dedicados à digressão por Espanha, a propósito dos impactos da pandemia da Covid-19. Estas férias serão também marcadas por alguns compromissos oficiais.

A família real espanhola tem estado (ainda mais) no centro das atenções desde que o rei emérito Juan Carlos decidiu abandonar o país. A decisão, que surge na sequência das polémicas pelo envolvimento em alegados paraísos fiscais, foi anunciada no dia 3 de agosto e até ao momento não se sabe onde se encontra o pai do rei Felipe VI.

