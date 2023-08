Dias depois do transplante de coração, operação realizada no domingo, dia 27 de agosto, Fausto Silva conversou com Lucas Pasin na manhã desta quinta-feira, cita a revista Quem. Esta foi a sua primeira entrevista após a cirurgia.

"Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo", disse o apresentador.

Fausto, de 73 anos, afirmou que está a "sentir-se ótimo". "Por mim, saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu", acrescentou.

Leia Também: Filho de Faustão dá notícias sobre o estado de saúde do apresentador