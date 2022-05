Fátima Lopes reagiu ao regresso do programa 'All You Need Is Love' à SIC. Este foi um dos projetos que marcou o início da carreira da apresentadora na televisão.

"Estou muito feliz com o regresso do All You Need Is Love. Foi o meu primeiro programa com exteriores. O meu primeiro contacto com os espectadores na rua. A chegada da caravana a qualquer lugar, era sempre um acontecimento", começa por dizer.

"Naquela altura eu era uma miúda, ainda pouco conhecedora dos mistérios do amor. Hoje, sinto-me capaz de desfrutar, de outra maneira, de cada uma das histórias", nota.

"Fico à espera que partilhem comigo as histórias de amor que merecem ser contadas. Vossas ou de outras pessoas. E lembrem-se, neste All You Need Is Love temos todos os tipos de amor. À nossa cara metade, aos pais, irmãos, amigos. Não tenho dúvidas que aquilo que mais precisamos agora é de AMOR", completa.

