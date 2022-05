'All You Need Is Love' está de volta. Um dos programas mais marcantes da carreira de Fátima Lopes está de volta ao pequeno ecrã após duas décadas.

A novidade foi confirmada nas redes sociais da SIC, sendo que as inscrições para o formato já estão abertas.

"O 'All You Need Is Love' vai estar de novo no ar, passados mais de 20 anos!", informa-se.

"E neste regresso à SIC feito com muito amor, pedimos-lhe as suas melhores histórias e as declarações mais surpreendentes", completa-se.

Não foi ainda confirmado se será Fátima Lopes a apresentar o programa.

