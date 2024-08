'All I Want For Christmas Is You' completa 30 anos neste 2024 e a artista irá passar por 20 cidades no final do ano.

Ainda falta algum tempo para o Natal, mas Mariah Carey já anunciou mais uma digressão para celebrar a época festiva. De acordo com o Daily Mail, 'All I Want For Christmas Is You' completa 30 anos neste 2024 e, por isso, a cantora vai passar por 20 cidades desde o início de novembro até meados de dezembro. A novidade foi destacada na página de Instagram da própria artista, de 55 anos.