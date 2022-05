Fátima Lopes termina a semana com a comemoração de mais um ano de vida, esta sexta-feira, 13 de maio.

Na sua página de Instagram, a apresentadora publicou uma nova fotografia que chegou acompanhada de uma reflexão.

"Hoje celebro 53 anos. Foi tão intenso o último ano, que tenho dificuldade em recordar tudo o que fiz e vivi", começou por dizer aos seguidores.

"Foi um ano de transformação. De mudança. De recomeços. De sentir a força do amor dos meus. De agradecer infinitamente o carinho do público. De me sentir abençoada por cada abraço e sorriso que recebi. Estou numa fase muito feliz da minha vida. E o melhor de tudo é que sinto que tudo o que vivi fez sentido", completou.

Após a partilha, rapidamente começou a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias da apresentadora na galeria.

Leia Também: Fátima Lopes em reportagem especial. "A experiência é igualmente intensa"