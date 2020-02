É a notícia do dia, Cláudio Ramos deixou a SIC e mudou-se para a TVI. O apresentador foi escolhido para ser o rosto do programa 'Big Brother', que regressa à estação já no próximo mês de março.

Uma revelação inesperada, que deixou o público e o meio televisivo de queixo caído.

As primeiras reações à notícia começam agora a surgir nas redes sociais, sendo que da parte do canal de Queluz de Baixo foi Fátima Lopes a primeira a manifestar-se.

"Estou muito feliz com a vinda do Cláudio Ramos para a TVI. Sempre desejei que, um dia, isso pudesse acontecer. Há uma longa amizade entre nós e uma grande relação de confiança mútua. Bem-vindo, Cláudio! Estou mesmo feliz por ti", declarou a estrela das tardes da TVI na sua conta oficial de Instagram.

Leia Também: É oficial! Cláudio Ramos vai apresentar o 'Big Brother' na TVI