Esta semana, uma das convidadas com as quais Fátima Lopes esteve à conversa foi Joana Machado Madeira. A certa altura, a atriz não conseguiu conter as lágrimas ao relatar os insultos de que constantemente é alvo na sua conta de Instagram.

Visivelmente indignada com tal atitude, a apresentadora do programa refletiu sobre o assunto: "Acho que estes temas são muito sérios, porque agora que se passa muito tempo em casa já deveríamos ter percebido o que é verdadeiramente importante na vida. E o verdadeiramente importante na vida são as pessoas, tratar-nos bem uns aos outros, darmos a mão e ajudarmo-nos, não é andar por aí a disparar balas. Não é esse o caminho. Se as pessoas ainda não perceberam isso, então não estão a tirar ensinamento nenhum de uma coisa que está a ser muito dura para toda a gente".

Posteriormente, confessou: "É dos temas que a mim me enerva, se um dia entro numa conversa sobre isto, as pessoas vão ver um lado meu que nunca viram. Quando 'viro a boneca', ui!".

Veja o momento.

Leia Também: Joana Madeira chora ao recordar ausência do pai na sua vida