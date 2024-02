Francisco Monteiro está fora do 'Big Brother - Desafio Final' mas a verdade é que os seus apoiantes poderão ter tido um grande impacto na escolha do primeiro salvo da semana.

Bruno Savate, com 44%, está fora do grupo de nomeados do qual continuam a fazer parte Miguel Vicente, Noélia Pereira, Bárbara Parada e Carlos Sousa.

É possível que os apoiantes de Zaza se tenham juntado para apoiarem Bruno, que dentro do jogo sempre foi amigo de Francisco.

Recorde-se que a expulsão acontece na gala do próximo domingo.