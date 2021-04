Beyoncé mostrou-se deslumbrante com um mini vestido verde e cinzento, com luvas nos mesmos tons, sapatos verdes e óculos de sol, este domingo, 19 de abril, no Instagram. Uma imagem que acabou por ficar no centro das atenções, não pelo estilo, mas sim por uma alegada falha no Photoshop.

Como destaca a imprensa internacional, a cantora posou em frente a umas escadas e alguns fãs alertaram para uma suposta distorção de um dos degraus. A zona da alegada falha na edição fotográfica é perto da cintura da artista, levando muitos a acreditarem que a imagem terá sido alterada para que Beyoncé parecesse mais magra.

No entanto, nem todas as reações foram para destacar a alegada falha no Photoshop, pois entre as reações são muitos os que 'defendem' Beyoncé e tecem rasgados elogios à boa forma física da artista.

