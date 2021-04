Beyoncé e Jay-Z tiveram este domingo motivos para celebrar. O casal completou a 4 de abril 13 anos de casados.

Corria o ano de 2008 quando, em segredo, a cantora e o rapper trocaram alianças numa cerimónia íntima onde só estiveram presentes 40 convidados.

Do casamento, que surgiu após seis anos de namoro, foram muito poucas as imagens divulgadas, mas as que existem não deixaram de ser lembradas pelos fãs nesta data importante para o casal.

No YouTube circula um vídeo feito por admiradores onde são lembradas as imagens da cerimónia e muitos dos momentos marcantes desta relação que inspira fãs em todo o mundo.

Do grande amor entre Beyoncé e Jay-Z, recorde-se, nasceram três filhos: Blue Ivy Carter, de nove anos, e os gémeos Sir e Rumi, de três anos.

