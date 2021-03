Beyoncé reservou o dia de quarta-feira para um passeio de mãe e filhos. A cantora divertiu-se na companhia dos três filhos, Blue Ivy Carter, de nove anos, e os gémeos Rumi e Sir, de três, e no final partilhou com os seguidores as imagens que marcaram estes momentos de diversão.

Tal como mostram as imagens, Beyoncé levou as crianças a almoçarem num famoso restaurante em Malibu, Califórnia, seguindo-se depois um passeio na praia.

Veja na galeria as raras imagens partilhadas por Beyoncé, de 39 anos.

