Beyoncé levou três galardões para casa na noite de entrega dos prémios Grammy, que decorreu no domingo, dia 2 de fevereiro, em Los Angeles.

Durante a cerimónia, a cantora contou com a presença (e apoio) do marido Jay-Z e a filha mais velha de ambos, Blue Ivy. Aliás, a jovem, de 13 anos, 'roubou' as atenções.

Blue Ivy esteve ao lado da mãe nesta noite especial e até acompanhou Beyoncé ao palco, destacando-se o quanto a menina cresceu.

Veja as imagens da galeria.

Leia Também: O momento hilariante da reação de Beyoncé ao ser anunciada como vencedora