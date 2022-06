Cristina Ferreira entrou esta terça-feira, 31 de maio, no 'Big Brother - Desafio Final' para visitar os finalistas do reality show, fazer a sua curva da vida e anunciar uma novidade: durante todos os dias da presente semana, haverá um convidado na casa mais vigiada do país.

"Hoje, é a vez de Fanny Rodrigues", anuncia a TVI, dando conta de que a apresentadora de 'Somos Portugal' e antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' irá surpreender Bruna Gomes, Pedro Guedes, Francisco Macau e Gonçalo Quinaz com a sua visita.

Fanny deverá entrar na casa por volta das 18h00, hora em que vai para o ar em direto o 'Diário da Tarde do Big Brother - Desafio Final'.

