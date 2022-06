Cristina Ferreira fez ontem uma visita à casa do 'Big Brother - Desafio Final', aproveitando para conversar com os concorrentes e partilhar com eles a sua perspetiva de vida.

"Acho mesmo que se olharmos para a vida assim: se tu perdes é o início do caminho para virmos a ganhar, é tão mais fácil", começa por dizer.

"Às vezes perguntam-me: 'Já estiveste triste na tua vida ou mal?'.

Nunca consigo lembrar-me, porque não dou importância aquilo que é negativo, sei é que apenas um momento para chegar a outra coisa. Eu não demoro na tristeza, quando estou [triste], rapidamente saio dali, porque não vale a pena. É seguir em frente, sempre", completa.

Veja o momento.

Note-se que Cristina Ferreira ainda falou dos males das redes sociais, tendo sido igualmente desafiada a fazer a 'curva da vida'.

Leia Também: 'Big' lança desafio a Cristina Ferreira: Fazer a 'curva da vida'