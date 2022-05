Cristina Ferreira entrou na casa mais vigiada do país, esta terça-feira, e esteve à conversa com os finalistas do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI.

A dada altura, a apresentadora acabou por partilhar inspiradoras palavras com os concorrentes, que a ouviram atentamente.

"Porque é que temos preconceito contra a música popular? Quando o outro faz daquilo com vontade a sua vida. Porque é que aquele cantor é menor do que um cantor lírico? Expliquem-me? Isto faz-me muita confusão. Porque é que quem entra num programa destes tem que ser julgado e alvo de preconceito? Tomara todos os outros terem capacidade para entrarem. Muitos deles, os que vos acusam, não aguentavam um dia aqui", começou por dizer.

"As redes sociais tornaram as coisas feias, más, tornaram as pessoas frias, distantes dos outros, sem qualquer empatia. Resolvam sempre com o amor. Se te vejo em baixo, não tenho que te dizer que estás lá em baixo. Eu tenho é que te trazer cá para cima. E eu na televisão tenho tentado fazer isso. Não há nenhum convidado que se sente à minha frente que eu não tente que ele saia de lá melhor. Que ele sinta que aquele foi um momento especial da sua vida", acrescentou.

"E às vezes tenho que falar dos momentos menos felizes da vida dele. Vocês têm aqui erros que tenho que vos apontar. Mas vocês têm que agarrar isso e usar para crescerem. Quando tentas que o outro seja melhor, estás sempre no caminho certo. Nunca farei com que ninguém fique pior quando entra num programa meu, e isso aflige-me. Quando vocês se espalham um bocadinho ao comprido, isso aflige-me quando os outros vos atormentam com palavras, reações, com formas de agressão que são inúteis, que só provocam o mal", continuou.

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: "Foi tão bom estar na casa", diz Cristina Ferreira após ida ao 'BB'