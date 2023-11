Esta sexta-feira, dia 17 de novembro, Carina Rodrigues vai lançar uma nova música e já recebeu o apoio público da irmã, Fanny.

Na véspera do lançamento, a apresentadora do 'Somos Portugal' dedicou carinhosas palavras à irmã Carina.

"Tem 22 anos. Pela primeira vez na vida, está a fazer algo por ela. Que a realiza. Contra todas as expectativas, lá foi ela. Para Marrocos. Em busca do que idealizou e no que acredita. Foi construir! Levou os dela. Confina nos dela e o que me deixa mais feliz ainda, é que confia nela! Está a confiar nela! No talento que tem. E na força que é. Todos nós temos o direito de sonhar, só não nos podemos esquecer é que somos nós os construtores desses sonhos", escreveu Fanny Rodrigues nas stories da sua página de Instagram.



© Instagram_itsfannyrodrigues

Mensagem que chega com um vídeo de Carina por Marrocos a gravar o videoclipe da nova música. Veja abaixo:

