A irmã de Fanny Rodrigues, Carina Rodrigues, elegeu o dia de Natal, 25 de dezembro, para lançar o seu novo single: 'Fé'.

O tema fala precisamente sobre a fé necessária nos momentos de grande dificuldade.

Já o videoclipe oficial da música foi gravado numa viagem da jovem cantora a Marrocos, contando com as cores e paisagens do país como cenário de fundo.

Siga o link

Leia Também: "Não te deixes magoar." Fanny em lágrimas após conselho de Júlia Pinheiro