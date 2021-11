A saga do alegado desentendimento entre o príncipe William e o irmão, o príncipe Harry, continua. Fontes do palácio garantiram ao Daily Mail que não foram dadas nenhumas informações por parte de William contra Harry, na sequência de um novo documentário da BBC.

Aliás, a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e o príncipe William decidiram unir-se para boicotar a BBC, passando a não colaborar em nada relacionado com o canal de televisão.

Note-se que o programa em questão, que será transmitido esta semana, analisa as notícias que foram publicadas na imprensa sobre os príncipes, especialmente sobre a decisão de Meghan e de Harry em afastarem-se da realeza britânica.

"Foi sempre claro, desde o início, que ninguém queria ser ser arrastado para esta confusão, apesar das pessoas terem sido provocadas pelos Sussex [Harry e Meghan]. O lema do palácio era que o período de silêncio iria ser benéfico para lidar com a toxicidade da situação, com a rainha a esclarecer em comunicado que o que importava iria ser discutido em privado", revelou uma fonte ao jornal.

