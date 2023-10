Suzanne Somers morreu no passado domingo, dia 15 de outubro, um dia antes de celebrar o seu 77.º aniversário.

No entanto, a família da atriz decidiu mesmo assim assinalar a data, celebrando com um bolo e cantando os parabéns, imagens que foram entretanto partilhadas na conta da atriz no Instagram.

"Obrigado pela demonstração de amor e carinho pela Suzanne. Muitos de vocês perguntaram o que podem fazer para apoiar a nossa família. O gesto mais reconfortante para nós é ouvir como a Suzanne tocou a vida de todos vocês. Criámos um livro de homenagem em SuzanneSomers.com e agradecemos muito que deixem os vossos comentários. Ajuda-nos ouvir como o legado de amor dela vive em todos vocês", pode ler-se, na descrição do vídeo.

