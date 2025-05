Manuel Marques acabou por celebrar o 50.º aniversário em palco, na sexta-feira, dia 9 de maio.

O ator esteve em mais uma apresentação da peça 'Swing', no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa, e no fim viu a plateia e os colegas a cantarem-lhe os parabéns.

O momento ficou gravado e foi partilhado no Instagram. "E os 'parabéns' fizeram-se ouvir no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa para Manuel Marques. O público juntou-se à festa e desejou um feliz aniversário ao ator que está em cena, na nossa companhia, em 'Swing'", pode ler-se junto das imagens que foram destacadas pela UAU Produtora.

