Faith Evans e Stevie J já finalizaram o processo de divórcio. De acordo com os documentos judiciais a que a People teve acesso, os artistas ficaram oficialmente solteiros esta quinta-feira.

O fim do processo chega quase dois anos depois de a estrela de 'Love & Hip Hop Atlanta' ter pedido o divórcio à cantora. O agora ex-casal deu o nó em julho de 2018 e separaram-se há quase dois anos.

Os detalhes do acordo do divórcio não foram divulgados. No entanto, em informações obtidas pela revista anteriormente, sabe-se que Faith Evans disse ao tribunal que negasse o pedido de pensão de alimentos de Stevie J, e indicava que estavam separados desde 29 de maio de 2020.

Leia Também: Kevin Costner acusa 'ex' de ter comprado carro caro antes da separação