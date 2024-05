O divórcio de Britney Spears e Sam Asghari foi finalizado, de acordo com a revista People, que acrescenta que o juiz assinou os documentos na quinta-feira, dia 2 de maio.

No entanto, destacam, a cantora, de 42 anos, e Sam Asghari, de 30, só serão declarados legalmente solteiros no dia 2 de dezembro de 2024, uma vez que a lei da Califórnia exige um período de espera de pelo menos seis meses.

De recordar que o ex-casal deu o nó no dia 9 de junho de 2022. A separação chegou no ano seguinte, a 30 de julho de 2023, devido a "diferenças irreconciliáveis ​​que levaram ao rompimento irremediável do casamento, impossibilitando as partes de viverem juntas como marido e mulher", como pode ser lido nos documentos judiciais. O divórcio foi pedido por Sam Asghari no dia 16 de agosto do ano passado.

A revista relata ainda que o ex-casal manteve os termos do acordo pré-nupcial, notícia que foi anteriormente dada em primeira mão pelo TMZ.

