Britney Spears fez uma reflexão sobre o seu casamento com Sam Asghari, de quem se divorciou no ano passado após 14 meses de enlace.

A princesa da pop, de 42 anos, propôs-se a analisar o seu passado de maneira a não cometer "os mesmos erros no futuro".

"O momento em que ele me pegou ao colo... É estranho, porque há sempre viragens esquisitas nas relações com os nossos amigos, familiares e companheiros", destacou na legenda de um vídeo que, entretanto, eliminou do Instagram.

"Olhar para trás é difícil, mas essencial... Honestamente, sou demasiado sensível na maioria das situações. Falo sobre o meu passado porque me quero proteger dos mesmos erros", argumentou.

A artista diz que tem medo de "sentir alguma coisa" porque é demasiado "sensível".

"Sinto falta de ser vulnerável e aberta com as pessoas. Se me conhecem, sabem como eu amo... Amo demasiado. Isso é algo que quero manter, mas não é tudo um mar de rosas como dizem", reflete.

Britney termina afirmando que é importante resolver os problemas interiores primeiro de maneira a impedir a sensação de que não é boa o suficiente.

