Sam Asghari, de 30 anos, pediu o divórcio a Britney Spears, de 42, em agosto de 2023, após pouco mais de um ano de casamento.

Questionado sobre se gostaria de constituir família nos próximos 10 anos, ele disse à revista Life and Style: "Sim, com certeza!". No entanto, não lhe é conhecida, atualmente, nenhuma relação amorosa.

Além disso, foram-lhe também pedidas algumas 'dicas' sobre como lidar com o fim de uma relação, tendo afirmado que as pessoas nunca deveriam ficar chateadas com a forma como as coisas aconteceram.

"Concentrem-se em vocês mesmos, concentrem-se nos outros também. Retribuam, celebrem o passado, nunca fiquem tristes por isso", afirmou.