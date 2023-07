Kevin Costner não tem dúvidas de que o divórcio já estava a ser preparado pela ex-companheira, Christine Baumgartner, muito antes de este lhe ter sido comunicado, conta o Radar Online.

O ator acusa a designer de jóias de ter feita compras avultadas com os seus cartões de crédito antes da separação, sendo que a maior terá sido a aquisição de um carro muito caro, noticia a mesma fonte.

Os advogados de Costner defendem que este ato é suspeito, até porque os dois nunca terão comprado carros anteriormente e que todos os veículos que tiveram foram alugados.

No acordo pré-nupcial, Christine afirmou que tinha o direito de ficar com este carro, o que levou o ator a ter ainda mais certezas de que a mãe dos filhos tinha um plano para a separação.

Costner diz ainda que a antiga companheira pagou as despesas da sua advogada no divórcio com o cartão de crédito que era utilizado para as despesas da família.

Importa lembrar que o artista, ainda esta semana, ficou a saber que terá mesmo de pagar 117.740 euros de pensão de alimentos mensal, segundo decisão do tribunal.

