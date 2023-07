"Se a artista vir isto, lamento, mas preciso do dinheiro para pagar uma dívida. Obrigado pelo autógrafo". Foi este o pequeno texto que um fã de Bárbara Bandeira escreveu na descrição de um artigo insólito que está à venda no OLX.

Um utilizador desta plataforma de compra e venda de artigos online está a disponibilizar um autógrafo da jovem cantora e, pelo mesmo, está a cobrar 50 euros.

No anúncio, o cibernauta partilha uma imagem do artigo em causa, sabendo-se apenas que o vendedor se chama Tiago e que se registou no OLX em 2014. Ora veja:



© Reprodução OLX

Leia Também: Bárbara Bandeira cancelou concerto após manhã nas urgências