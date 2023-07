"Após passar a manhã nas urgências na tentativa de arranjar uma solução. Chego à conclusão que não estou capaz de concretizar o concerto de hoje em Castro Marim", anunciou na tarde de sábado, 1 de julho, Bárbara Bandeira.

A cantora acordou afónica, com falta de ar e muitas dores de garganta depois de no dia anterior ter atuado no Sumol Summer Fest.

"O concerto de ontem [no Sumol Summer Fest] já foi um desafio para mim e hoje acordei completamente afónica, com falta de ar e muitas dores de garganta", contou, dando conta de que já no dia anterior estaria a sentir algumas dificuldades.

A jovem artista lamentou a situação e pediu perdão a todos os que esperavam vê-la atuar. "O meu pedido de desculpas a quem veio ou programava vir de longe para ver o concerto, fiz o meu melhor para tentar evitar este cenário, mas infelizmente não consegui", declarou.

Bárbara deixou por fim um agradecimento especial à artista que à última hora aceitou substituí-la, Nena. "Em compensação, quero que recebam com todo o carinho do mundo a Nena que aceitou, de última hora, ir cantar para todos vocês. Um beijinho e espero que nos encontremos em breve", completou.



© Reprodução Instagram/ Bárbara Bandeira