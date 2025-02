Christina Aguilera deu um concerto no Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro. No dia seguinte, ao sair do seu hotel, foi abordada por vários fãs para uma sessão de autógrafos, quando o inesperado aconteceu.

A cantora norte-americana recebeu um beijo sem o seu consentimento.

O fã em questão colocou o seu braço à volta de Aguilera e tentou tirar uma fotografia com a cantora, acabando por beijá-la no rosto.

Rapidamente, os seguranças interviram e retiraram o homem do local.

Veja o momento abaixo.

