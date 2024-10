Christina Aguilera já está a preparar-se para o Halloween e revelou no Instagram um dos seus looks. Esta terça-feira, dia 22 de outubro, a cantora, de 43 anos, publicou imagens onde aparece com um ousado vestido cor de laranja.

"A minha época preferida do ano", escreveu a artista na legenda da publicação que reúne um conjunto de fotografias de Christina Aguilera, acabando com uma imagem em que surge junto do noivo, Matt Rutler.

De recordar que o casal tem em comum o filho Summer, de 10 anos. A cantora é também mãe de Max, de 16 anos, fruto do casamento terminado com Jordan Bratman.

