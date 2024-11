Beyoncé prestou uma homenagem a 'Purple Rain' de Prince durante os festejos do Halloween e mostrou tudo aos fãs.

A cantora publicou um conjunto de imagens ousadas no Instagram onde se 'transforma' na falecida lenda da música e em Apollonia (que fez parte do filme de Prince, 'Purple Rain', de 1984).

Beyoncé vestiu o icónico casaco roxo e as botas de Prince - recorrendo também a uma peruca - e, em algumas fotos, segurou uma guitarra a combinar com o look.

Entre as imagens, a artista surge em poses mais ousados, incluindo uma fotografia em que se pode vê-la em topless. Veja tudo na publicação abaixo:

