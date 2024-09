Christina Aguilera e Sabrina Carpenter estão prestes a lançar uma colaboração que já está a agitar as redes sociais. Para deixar os fãs ainda mais ansiosos, as cantoras apareceram juntas num vídeo publicado no Instagram, que viralizou rapidamente.

Christina Aguilera anunciou recentemente que vai comemorar 25 anos do seu álbum de estreia com atuações ao vivo de algumas das suas músicas mais icónicas. Estas farão parte da série 'Spotify Anniversaries', lançada na segunda-feira, 23 de setembro, e da qual surge o dueto entre Aguilera e Carpenter.

Sem esconder a sua felicidade, a artista de ‘Expresso’ revelou o impacto que Aguilera teve na construção da sua carreira musical: “Acho que a primeira vez que ouvi a tua voz foi quando a minha mãe me mostrou um vídeo teu a cantar ‘A Sunday Kind of Love’ com apenas 10 anos”.

Sabrina Carpenter referia-se à aparição de Aguilera em 1990, no programa ‘Star Search’, no qual surpreendeu o público com uma interpretação apaixonada de uma das músicas favoritas dos fãs de Etta James.

“Para uma rapariga que aspira ser cantora, esse foi o momento mais inspirador para mim”, acrescentou ainda Carpenter.