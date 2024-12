Christina Aguilera não tem só uma voz incrível. Tem também uma confiança (e uma sensualidade) que não perde ao longo dos anos. Prova disso foi a fotografia que partilhou ontem, 18 de dezembro, dia em que completou 44 anos.

Na fotografia, a cantora de 'Beautiful' surge em 'topless', tapando os seios apenas com as mãos. Para completar o 'look' arrojado, vestiu uns calções (muito) curtos e usou uns saltos altos e uma boina.

Na legenda, Aguilera escreveu apenas: "Birthday suit #44".

Este look sensual lembra o mesmo que Christina Aguilera usou no musical 'Burlesque' de 2010. Nele, a mesma interpreta uma aspirante a cantora chamada Ali que se muda para Los Angeles para perseguir os seus sonhos e começa a trabalhar num lounge burlesco, administrado por Tess, protagonizada por Cher.

Christina Aguilera em 'Burlesque'© X - XtinaHQ

É caso para dizer que Christina Aguilera não tenciona deixar o seu lado mais ousado para trás. Clique na galeria para ver alguns dos looks da cantora ao longo dos anos.

