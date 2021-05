Admitindo que não é muito de falar da vida pessoal, Rui Bandeira decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram um desabafo onde confessa que mudou de vida nos últimos dois meses.

"Há cerca de 2 meses, e muito devido à pandemia que estamos a viver, estava em casa numa rotina de sedentarismo puro! Entre sofá, mesa, cama, piano e sem poder exercer a minha profissão, a má alimentação e sem fazer algum exercício físico, fez com que chegasse a um excesso de peso, que até então nunca tinha chegado", revela.

O músico, de 47 anos, atingiu a marca dos 96 kg e "os problemas na saúde começavam a dar sinais". "Colesterol alto, hipertensão e já para não falar do lado psicológico que estava mesmo muito em baixo", diz.

"O desânimo e o desalento tinha tomado conta de mim. A comida era o único refúgio para saciar tanta desilusão com tudo o que estamos a atravessar. Até que um belo dia a minha mais que tudo, Siara Holanda, teve a excelente ideia de me encorajar a ir a um médico fazer um check-up", explica, dando conta de que a mulher foi fundamental nesta mudança de vida.

"Mesmo eu dizendo que não queria ir… mesmo assim ela foi persistente, insistiu comigo, tens de ir, nunca desistiu de me ajudar, percebeu que eu precisava mesmo de ajuda médica", continua.

"No dia em que entrei no médico com ela a desmotivação era grande, notava-se no meu semblante e até no meu discurso com a médica", admite.

Nesta consulta médica "ficou acordado que teria de ter uma vida mais saudável", começando por uma mudança na alimentação e acrescentando às suas rotinas a prática de exercício físico.

O objetivo é conseguir chegar aos 76 kg, uma meta que está cada vez mais perto.

"Hoje estou muito feliz por ter atingido 50% do meu objetivo! Tirei 10 Kg’s de cima de mim! Ainda vou a meio da minha jornada e sei que não será fácil… Mas honestamente fico feliz por conseguir melhorar a minha saúde, a minha aparência e a minha autoestima", realça Rui Bandeira, que contou também com o apoio da mulher nos treinos.

Por fim, o músico juntou às suas palavras uma fotografia sua durante os treinos e uma mensagem de esperança para quem como ele precisa de mudar de vida: "Se eu consigo, tu também consegues".

