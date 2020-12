Karolina Kurkova, antigo anjo da Victoria's Secret, termina o ano com o anúncio de que a família vai aumentar com a chegada do terceiro filho. O bebé, fruto do casamento com Archie Drury, vem juntar-se a Tobin Jack, de 11 anos, e Noah Lee, de cinco.

"Estamos entusiasmados em anunciar a chegada de um novo bebé à nossa família [...] Agradeço a todos as mensagens de parabéns. Não podíamos estar mais felizes e emocionados com esta notícia e com este momento especial! Vamos ser cinco!", escreveu a supermodelo numa publicação nas redes sociais na qual exibe a barriguinha.

Mais tarde, Karolina regressou às redes sociais para uma segunda publicação em que mostra imagens do filho Noah enternecido com as ecografias.

