Alessandra Ambrosio fez parte do Victoria's Secret Fashion Show que aconteceu na terça-feira, dia 15 de outubro, e, depois de desfilar, juntou-se às colegas na after-party. A modelo de 43 anos foi fotografada antes de entrar no Crane Club, em Nova Iorque, com um look sensual. Ambrosio optou por um vestido comprido transparente, mostrando a lingerie num look preto, com sandálias de salto alto. Para completar o outfit, a supermodelo escolheu um casaco de pelo branco. Carregue na galeria para ver o vestido transparente de Alessandra Ambrosio na festa da Victoria's Secret.