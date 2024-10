O Victoria's Secret Fashion Show voltou e Behati Prinsloo também. A modelo e mulher de Adam Levine desfilou, mais uma vez, pela marca de lingerie e esta foi a sua 11.º presença no evento.

Sorridente, Behati Prinsloo deslumbrou na passerelle, na noite de terça-feira, com um vestido preto de veludo com detalhes e estrelas em tons de prateado, uma comprida racha e sandálias de salto alto com tiras.

Veja na galeria algumas fotografias da modelo durante o desfile e nos bastidores.

Leia Também: Tyra Banks faz desfile icónico na passarela da Victoria's Secret

Leia Também: Há 8 anos Irina Shayk estava grávida... O regresso à Victoria's Secret