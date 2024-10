Foi recorrendo ao humor que Mika Schneider respondeu aos comentários nas redes sociais sobre a sua participação no desfile da Victoria's Secret.

Vários internautas comentaram que a modelo parecia estar pouco entusiasmada enquanto caminhava pela passerelle. "Eu a sair do trabalho depois de fazer o mínimo necessário", pode ler-se numa publicação que foi feita no X (antigo Twitter) com um vídeo da manequim no desfile.

Não ficando indiferente, Mika reagiu através de uma publicação que fez no Instagram, onde publicou um vídeo a 'encenar' o desfile com uma camisola que tinha uma mensagem para os 'haters': "Não quero saber de nada".

"Obrigada, Victoria's Secret, por nos deixares mostrar e abraçar as nossas próprias atitudes. Prometo que não sou uma má miúda", escreveu na legenda da partilha.