A forma física de Adele voltou a estar em destaque esta semana, após ter partilhado uma fotografia sua no Instagram para comemorar os 32 anos de vida.

Visivelmente mais magra, a cantora recebeu imensos elogios, mas também foi alvo de duras críticas, o que levou a um aceso debate sobre a perda de peso.

Quem não ficou indiferente aos comentários negativos foi o ex-personal trainer de Adele, Pete Geracimo, de Londres, que reagiu publicamente aos mesmos, através de uma publicação que fez no Instagram.

"É desanimador ler os comentários negativos e as acusações de 'gordofobia' questionando a genuinidade da sua incrível perda de peso", começou por dizer.

De seguida, recordou os tempos em que trabalho com a artista, elogiando a cantora por confiar no seu talento e ter sempre "deixado a sua voz incrível falar por si". "Ela nunca fingiu ser algo que não era", afirmou.

"Quando eu e a Adele começamos a nossa jornada juntos, nunca se tratou de ficar super magra. Era apenas por uma questão de ficar saudável. Especialmente após a gravidez e pós-cirurgia", destacou.

A mesma publicação, Pete explicou que a artista "adotou melhor hábitos alimentares e comprometeu-se com a sua forma física", tendo incluído os treinos na sua rotina. "Não poderia estar mais orgulhoso ou feliz por ela. [...] Ela está a fazer isto por si e pelo Angelo", acrescentou, referindo-se ao filho da cantora, de sete anos, fruto do casamento terminado com Simon Konecki.

"Tenho esperança que as pessoas apreciem o trabalho duro que a Adele fez para conseguir ficar melhor apenas para seu próprio benefício e da sua família. Ela não perdeu peso para fazer os outros sentirem-se mal consigo mesmos. Esta transformação pessoal não tem nada a ver comigo ou contigo. É sobre a Adele e como ela quer viver a sua vida", frisou.

