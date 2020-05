Esta terça-feira, dia 5, Adele surpreendeu tudo e todos com uma fotografia sua que publicou no Instagram. Visivelmente mais magra, a cantora mostrou assim os notáveis resultados de uma dieta que iniciou em abril de 2019 e com a qual já perdeu 45 quilos, como revela a imprensa internacional.

Para tal, a artista britânica mudou completamente o seu estilo de vida, não só a nível alimentar, como também físico.

Logo após o seu divórcio com Simon Konecki, Adele começou a praticar pilates, conforme revelou o jornal Daily Mail, tendo sido este o primeiro passo. Para além disso, cortou no consumo de bebidas alcoólicas.

Meio ano depois, a cantora apresentou-se ainda mais magra na festa de aniversário do amigo Drake. Nesta altura soube-se que para além do pilates, passou igualmente a fazer musculação, deixou de consumir completamente açúcar e adotou uma dieta conhecida como a Sirtfood.

Esta é uma técnica onde se identifica o 'gene da magreza' numa pessoa, analisando-se diversas componentes do organismo como o metabolismo. Ou seja, a ideia é o consumo de alimentos que estimulem o referido gene.

Para além disso, a celebridade terá contado com a orientação do 'guro do emagrecimento', Joe Wicks, que acompanhou a sua rotina, focando-se sobretudo na alimentação.

