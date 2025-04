Meghan Trainor falou abertamente sobre o seu emagrecimento.

A cantora, de 31 anos, respondeu às críticas e as preocupações que surgiram em relação ao seu peso numa partilha que fez no Instagram.

Na publicação, Meghan afirma que recorreu à injeção Mounjaro - que tal como a Ozempic - é usada no tratamento de diabetes tipo 2.

"Não, não estou como há 10 anos. Tenho feito uma caminhada para chegar à minha versão mais forte e saudável para os meus filhos e para mim.

Tenho trabalhado com uma nutricionista, fiz grandes mudanças no meu estilo de vida, comecei a fazer exercício com um personal trainer, e sim, usei a ciência como apoio (viva o Mounjaro!) para me ajudar após a segunda gravidez.

Estou muito contente por tê-lo feito, porque me sinto ótima", afirmou na publicação.

Veja a nova silhueta da cantora exibida na passadeira vermelha da gala dos Billboard's 2025 Women.