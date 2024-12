Vivemos, aprendemos e seguimos em frente com um sorriso... A não ser que sejamos a Meghan Trainor. A cantora revelou estar arrependida de ter colocado botox a mais e agora não consegue sorrir.

O desabafo foi feito no episódio de 20 de novembro do podcast 'Workin' on It', que a cantora apresenta ao lado do irmão Ryan Trainor. "Preciso de ajuda", brincou Meghan, de 30 anos. "Cometi um erro", assumiu.

Para enfatizar o ponto, Trainor olhou para a câmara e tentou o seu sorriso mais 'dentuço'. "Vejam, este é o maior sorriso que consigo dar".

A cantora norte-americana explicou como chegou a este ponto: "Alguém me convenceu que se fizesse um flip labial nos meus lábios pequenos, colocasse enchimento por cima do lábio superior, que poderia ter um belo flip nos lábios [...] E eu poderia experienciar isso, pela primeira vez, ao longo dos meus 30 anos de vida, o que, pelos vistos, não era verdade".

A honestidade de Trainor não ficou por aí. A cantora também revelou o desejo de querer fazer uma cirurgia estética depois de ter dois filhos.

Ora veja:

