Aos 40 anos Caroline Flack, apresentadora britânica de programas como o 'X Factor' e 'Love Island', foi encontrada sem vida este sábado no seu apartamento em Londres.

O jornal The Mirror avança que a família confirmou que Caroline pôs termo à vida.

A sua morte coincide com um período particularmente duro. Acusada de agredir do namorado, o tenista Lewis Burton, a ex-companheira do príncipe Harry e do cantor Harry Styles, enfrentava um processo judicial e tinha de se apresentar em tribunal no dia 4 de março.

A polémica fez com que Caroline Flack fosse obrigada a afastar-se da apresentação do programa 'Love Island'.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

- SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 800 209 899 (Número gratuito).

- Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159.

- SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020.

- Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707.

- Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Rainha Isabel II ansiosa com encontro entre Harry e William